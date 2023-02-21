Порадуйте родину смакотою: готуємо тонкі млинці на воді

Масниця (Масляна, Колодій) — це народне свято проводів зими й зустрічі весни. Святкують його цілий тиждень, впродовж якого печуть млинці та варять вареники з сиром, маслом та сметаною. Млинці пекли впродовж усієї Масляної — на честь слов'янського бога Сонця Ярила, а в кінці святкування спалювали опудало — Мару, яка символізувала смерть і народження природи. Масляний тиждень або Сирна седмиця — це останній тиждень перед Великим постом, ділиться кулінарка Світлана Юрченко.

Тож тиждень слід почати з випікання млинців.

Інгредієнти: 250−300 г борошна

500 мл теплої води

2 яйця

2 ст.л. майонезу чи сметани

1 ст.л. цукру

2−3 дрібки солі

4 -5 ст.л. олії

ванільний цукор за бажанням

Приготування:

Наливаємо теплу воду, вбиваємо яйця, додаємо майонез чи сметану, сіль, цукор, збиваємо міксером чи вінчиком. В декілька прийомів додаємо просіяну муку, гарно перемішуємо та вливаємо олію, знов перемішуємо. За бажанням можна додати ванільного цукру.

Тісто має відпочити 10−15 хв. Пательню перед першим млинцем змащую олією або кусочком сала. На гарно розігріту пательню наливаємо тоненько тісто та печемо до рум'яного кольору. Млинці виходять смачні та тоненькі.

Нагадаємо рецепт дуже ніжних та соковитих млинців з м’ясом.

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