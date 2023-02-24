«Війна прискорює розпад російської імперії»: німецький експерт

Без перемоги в Україні росія розпадеться. Війна путіна прискорює розпад росії, навіть попри те, що путін, як ніколи, сильний у своїй імперії. Через рік після початку агресивної війни росії проти України стає зрозуміло не тільки те, що рф прорахувалася зі стійкістю України та масштабами західних санкцій і поставок зброї, але й те, що надії на швидке завершення війни є нереалістичними, пише в авторській колонці для focus.de німецький експерт з питань внутрішньої, зовнішньої та безпекової політики росії, а також відносин між ЄС та росією Штефан Майстер.

«Попри величезні втрати з російського боку (до 200 000 поранених і вбитих солдатів), путін не відмовився від своєї мети — знищити Україну як державу й суспільство та силою утримати російську імперію, — пише експерт. — Західні санкції не дали того ефекту, на який усі сподівалися; падіння валового внутрішнього продукту росії становить „лише“ трохи більше трьох відсотків. Натомість кремль досяг не того, чого хотів, а протилежного: він втратив Україну і цією війною сприяє подальшій консолідації української держави та її ідентичності на противагу російській. Війна прискорює розпад російської імперії. У майбутньому рф не вистачатиме військових та економічних ресурсів, щоб гарантувати авторитарну стабільність у своєму сусідстві. Війна повернула в Європу США, які насправді переслідували мету зосередитися на конфлікті великих держав з Китаєм. Вона знову відводить НАТО ключову роль у європейській безпеці. Зараз ми навіть спостерігаємо розширення НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції. Росія відродила так званий Захід, який наклав на таку велику державу, як росія, найповніший пакет санкцій з часів Другої світової війни. Ці санкції, що довше вони триватимуть, то більше послаблять російську економіку. Нарешті, країни — члени ЄС відмовляються від російських нафти й газу, що кидає виклик російській бізнес-моделі».

Наразі режим путіна, на думку експерта, виглядає досить консолідованим, і він легко переможе на виборах 2024 року.

«Ця війна також змінила росію: країна стала більш авторитарною, наближаючись до тоталітаризму, з репресіями проти громадянського суспільства, будь-якої опозиції та закриттям усіх незалежних ЗМІ. З частковою мобілізацією в росії 300 000 солдатів, все суспільство втягується в цю війну. Цього року армія планує мобілізувати понад мільйон росіян. Внутрішні репресії виконують функцію входу для російського суспільства та еліти: нікому з вищого керівництва не дозволено покидати країну. Попри те, що до мільйона росіян залишили країну, переважна більшість суспільства підтримує нову реальність, не лише через страх перед репресіями, але й з міркувань адаптації та патріотизму».

Росія, пише Штефан Майстер, вже почала наступ, про який вона говорила, і очікується, що він триватиме шість-вісім тижнів.

«Російська тактика змінилася: рф більше не атакує на широкому фронті, а концентрує війська в стратегічно важливих точках. Тим не менш російській армії, схоже, не вистачає солдатів і озброєння, щоб досягти значних успіхів на місцевості. Можна припустити, що Україна планує контрнаступ у квітні або травні, в той час, коли вона розраховує отримати нову зброю і війська, підготовлені на Заході. Але ця війна на виснаження загрузне на початку літа, і можна припустити, що тоді навряд чи вдасться досягти якихось успіхів на місцевості. Лише поразка росії призведе до змін. Можна припустити, що тоді москва дасть сигнал, що вона зацікавлена в переговорах про припинення вогню за певних обставин, за умови, що завойовані території будуть визнані Заходом. Але всі показники в росії свідчать про те, що вона націлена на тривалу війну».

Всім, хто зараз закликає до миру, додає експерт, має бути зрозуміло, що москва не зацікавлена в мирі, а готує все для того, щоб вести тривалу війну, щоб перемогти.

«Лише поразка росії призведе до змін. Однак західні держави не підтримують Україну достатньо для того, щоб вона могла перемогти у цій війні. США та великі держави ЄС, такі як Німеччина, намагаються уникнути великої ескалації шляхом обмежених поставок зброї. При цьому політика канцлера Олафа Шольца не зміниться: він діє обережно й лише в тандемі із США. При цьому він націлений на те, щоб Україна не програла цю війну, але й не обов'язково виграла її. Ця війна може тривати роками, і її слабким місцем будуть західні політики й суспільства. Тиск на мир і компроміс зростатиме, а підтримка України зменшуватиметься. Це саме те, на чому спекулює путін».

Нагадаємо, що у річницю широкомасштабного нападу росії на Україну США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 2 мільярди доларів.

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram