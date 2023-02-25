Нарешті чоловіча косметика стане в пригоді: як відмити плиту за допомогою піни для бриття (відео)

Прибирання кухні — це завжди тривалий процес, адже потрібно відмити шафки, холодильник, столи, стільці. Але найбільше часу займає миття кухонної плити.

Навіть при щоденному прибиранні на плиті можуть залишатися жирні плями, розводи. Досвідчені господині намагаються хоч трохи уникнути цього, прикриваючи плиту пергаментом чи різними сітками.

Але є лайфак, який допоможе відмити дуже брудну плиту від жиру та інших слідів приготування їжі.

Щоб позбавитися жиру, потрібно розчинити таблетку для посудомийної машини. Пульверизатором збризкати поверхню плити й дати 10 хвилин постояти, щоб відбулася реакція з жиром, що залишився на поверхні.

Потім по всій поверхні плити розподілити піну для гоління.

Піну зібрати за допомогою губки. Результат виходить відмінний — немає жирних плям та розводів.

За допомогою таких засобів можна прибрати будь-які забруднення, навіть не зовсім свіжі.

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