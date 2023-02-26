«Урізноманітнить раціон та здивує гостей»: Ектор Хіменес-Браво поділився незвичайним рецептом для любителів суші

Відомий ресторатор, суддя проєкту «МайстерШеф» (СТБ) Ектор Хіменес-Браво запропонував шанувальникам приготувати рисові роли.

«Пропоную незвичний рецепт, який урізноманітнить раціон та здивує гостей!» — пише він у Instagram.

Інгредієнти: Рисовий папір — 1 шт.;

Рис для суші готовий — 50 г;

Лист Норі — 1 шт.;

Свіжий лосось — 30 г;

Соус «Унагі» — 10 г;

Авокадо — 10 г;

Морква — 3 г;

Огірок — 3 г;

Майонез — 10 г;

Соус «Шрірача» — 2 г;

Кунжут — 5 г;

Соєвий соус — 30 мл.

Приготування: Змішати майонез та соус «Шрірача».

Намочити у воді рисовий папір і викласти на нього норі та рис.

Зверху покласти шматочки лосося, а потім огірок, моркву та перець.

Наступний шар — авокадо та майонезна суміш.

Полити соусом «Унагі» і покласти зверху ще шматочок норі.

Згорнути рисовий папір і обваляти рол у кунжуті.

Про те, як приготувати суші-торт «Філадельфія», читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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