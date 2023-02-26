«Урізноманітнить раціон та здивує гостей»: Ектор Хіменес-Браво поділився незвичайним рецептом для любителів суші
Відомий ресторатор, суддя проєкту «МайстерШеф» (СТБ) Ектор Хіменес-Браво запропонував шанувальникам приготувати рисові роли.
«Пропоную незвичний рецепт, який урізноманітнить раціон та здивує гостей!» — пише він у Instagram.
Інгредієнти:
- Рисовий папір — 1 шт.;
- Рис для суші готовий — 50 г;
- Лист Норі — 1 шт.;
- Свіжий лосось — 30 г;
- Соус «Унагі» — 10 г;
- Авокадо — 10 г;
- Морква — 3 г;
- Огірок — 3 г;
- Майонез — 10 г;
- Соус «Шрірача» — 2 г;
- Кунжут — 5 г;
- Соєвий соус — 30 мл.
Приготування:
- Змішати майонез та соус «Шрірача».
- Намочити у воді рисовий папір і викласти на нього норі та рис.
- Зверху покласти шматочки лосося, а потім огірок, моркву та перець.
- Наступний шар — авокадо та майонезна суміш.
- Полити соусом «Унагі» і покласти зверху ще шматочок норі.
- Згорнути рисовий папір і обваляти рол у кунжуті.
Про те, як приготувати суші-торт «Філадельфія», читайте на нашому сайті.
Фото — скріншот30
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