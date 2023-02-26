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«Урізноманітнить раціон та здивує гостей»: Ектор Хіменес-Браво поділився незвичайним рецептом для любителів суші

15:23 26 лютого 2023
Суші

Відомий ресторатор, суддя проєкту «МайстерШеф» (СТБ) Ектор Хіменес-Браво запропонував шанувальникам приготувати рисові роли.

«Пропоную незвичний рецепт, який урізноманітнить раціон та здивує гостей!» — пише він у Instagram.

Інгредієнти:

  • Рисовий папір — 1 шт.;
  • Рис для суші готовий — 50 г;
  • Лист Норі — 1 шт.;
  • Свіжий лосось — 30 г;
  • Соус «Унагі» — 10 г;
  • Авокадо — 10 г;
  • Морква — 3 г;
  • Огірок — 3 г;
  • Майонез — 10 г;
  • Соус «Шрірача» — 2 г;
  • Кунжут — 5 г;
  • Соєвий соус — 30 мл.

Приготування:

  • Змішати майонез та соус «Шрірача».
  • Намочити у воді рисовий папір і викласти на нього норі та рис.
  • Зверху покласти шматочки лосося, а потім огірок, моркву та перець.
  • Наступний шар — авокадо та майонезна суміш.
  • Полити соусом «Унагі» і покласти зверху ще шматочок норі.
  • Згорнути рисовий папір і обваляти рол у кунжуті.

Про те, як приготувати суші-торт «Філадельфія», читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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