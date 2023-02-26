Позбавляємося «апельсинової кірки»: як зробити ефективний антицелюлітний скраб у домашніх умовах

Кавова гуща є відмінним засобом для очищення побутових забруднень та видалення неприємних запахів. З нею також можно приготувати й скраб від целюліту в домашніх умовах

Як пише «Моє здоров`я», для антицелюлітного скрабу знадобляться лише кілька простих компонентів: 2 столові ложки кави та по одній столовій ложці оливкового та кокосового масла.

Інгредієнти потрібно змішати та нанести на шкіру. Потримати 15−20 хвилин й змити теплою водою.

Зазначається, що такий скраб покращує кровообіг та обмін речовин в проблемних зонах, а також розщеплює підшкірний жир. Він також відлущує шкіру, видаляє відмерлі частинки, робить її гладкою та пружною.

А для очищення організму з середини можна приготувати «скраб» для кишечника на основі насіння льону, кунжуту та звичайного кефіру.

Фото Pixabay

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