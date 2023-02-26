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Політика

«Не читайте російських газет»: у Зеленського дали пораду Маску, що оскандалився

15:49 26 лютого 2023
Михайло Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на чергову скандальну заяву американського мільярдера Ілона Маска, який назвав Революцію Гідності «переворотом». За словами Подоляка, в Україні ніколи не було жодних переворотів. Про це Подоляк написав у Twitter.

«Вільні суспільства впливають на держави через діалог/вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база свободи, Ілон Маск. У нас ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди. Перестаньте читати російські газети», — написав він.

Раніше американський мільярдер, генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск назвав у Twitter Революцію Гідності «переворотом». Реакція мережі була миттєвою, і Маску пояснили, що насправді відбувалося в Україні.

Як писали «ФАКТИ», раніше компанія Маска обмежила ЗСУ доступ до Starlink для управління дронами.

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