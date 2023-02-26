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Україна

У ЗСУ пояснили, чому 24 лютого росія не завдала масштабного ракетного удару по Україні

18:53 26 лютого 2023
Ракетний удар

Росія, яка могла нанести масований ракетний удар по Україні у річницю вторгнення 24 лютого, не зробила цього через готовність України відбити цей удар. Про це заявила речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

«Багато факторів включалось. По-перше, і вони відстежували нашу готовність до такої протидії, і їх це не влаштовує, тому що в такому випадку ракетний удар не буде таким результативним, як вони розраховують. Крім того, вони продовжують, дійсно, постійний методичний тиск на психіку мирного населення. Вони продовжують розхитувати настрої населення, вони продовжують свою деструктивну діяльність з активізації агентів „руського міру“, яких ми все одно регулярно виявляємо то там, то там, по різних областях, в тому числі і на півдні. Вони продовжують грати м’язами на публіку, тиснувши на світову спільноту, і вони дослухаються до того, що відбувається в світовому суспільстві. Все ж таки нас підтримують дуже потужно», — заявила вона.

Як писали «ФАКТИ», днями СБУ знешкодила небезпечну групу російських агентів.

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