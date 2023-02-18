27 лютого 2023

На святкування 50-ліття спільного життя однієї вже немолодої пари зібралося не так багато гостей. Здебільшого це були родичі — діти, онуки, їхні друзі. Чи варто говорити про те, що представників молодого покоління цікавило те саме питання:

- Як вам удалося стільки років прожити разом? Невже не набридло?

- Що за дурниці! — тримаючи один одного за руки, зніяковіли ювіляри. — Як може набриднути людина, яку щиро любиш?

- Ну, добре, — не вгамовувалась молодь, — адже напевно за весь цей час вам не раз доводилося сваритися?

- Доводилося, звісно. Будь-яке бувало. І гучні з'ясування стосунків, і непорозуміння якихось речей. І сварки.

- Чому ж тоді ви зберігали свій шлюб?

- Знаєте, молоді люди, — трохи подумавши, сказала дружина, — у наш час не прийнято було викидати годинник, якщо він періодично ламався.

- Ми просто намагалися рідкісні поломки швидко лагодити, — додав чоловік.

Усім сьогоднішнім іменинником дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.