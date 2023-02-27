Ранній врожай вас дуже порадує: як правильно пророщувати картоплю

Починаючи з березня, ви можете пророщувати насіннєву картоплю. Це займає трохи більше часу, але воно того варте, оскільки додатково дає бульбам невеликий старт в сезоні. Перевага полягає в тому, що рослини швидше готові до збирання і вже достатньо міцні та розвинені, коли з'являються поширені хвороби і шкідники, такі як фітофтороз (фітофтора) і колорадський жук, пише Мein schoener garten.

Найпростіший спосіб попереднього пророщування картоплі — в яєчних лотках або коробках. У світлому, прохолодному місці вона проростає протягом декількох тижнів і може бути перенесена на овочеву грядку в період з кінця березня до середини квітня.

На десять квадратних метрів грядки потрібно близько трьох кілограмів насіннєвої картоплі, а очікуваний урожай — у дев'ять-дванадцять разів більший, залежно від сорту.

Пророщування в грунті. Найкраще помістити картоплю в горщики або в лотки для насіння і накрити їх прозорими пластиковими ковпаками, щоб підтримувати високу вологість. Потім змішайте дві частини зрілого, просіяного компосту з однією частиною дрібнозернистого піску і заповніть горщики приблизно наполовину. Тепер покладіть насіннєву картоплю в горщики так, щоб вона стояла вертикально, а сторона з найбільшою кількістю вічок була спрямована догори. Потім засипте решту субстрату між картоплею так, щоб горщики або картонні лотки були повністю заповнені ґрунтом. Знову полийте і поставте картоплю в якомога світліше, але прохолодне місце для попереднього пророщування. Ідеально підійде неопалюване приміщення, де температура не перевищує 12−15 градусів.

Під прямими сонячними променями не слід накривати лоток для пророщування, оскільки він буде занадто сильно нагріватися всередині. У цьому випадку потрібно частіше перевіряти вологість живильного середовища і за необхідності трохи поливати його. Найкраще це робити за допомогою пульверизатора, оскільки він також зволожує лотки з насіннєвою картоплею.

Попереднє пророщування картоплі також можливе без ґрунту, просто розкладаємо бульби в неглибокі ящики і ставимо їх у світле, прохолодне місце. Це також часто робиться в сільському господарстві. Якщо ви висаджуєте картоплю без ґрунту, то пророщування починати слід не раніше, ніж за чотири тижні до посадки.

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