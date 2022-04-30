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Трохи марганцівки та борної кислоти — й урожай бульби приємно здивує

12:55 30 квітня 2022
картопля

Кінець квітня — початок травня найкращий час для посадки картоплі. Чи обробляєте ви бульби перед посадкою? Якщо ні, то городник з Вінниччини Степан Кобильник радить це спробувати, адже такий агротехнічний захід допоможе підвищити опірність захворюванням, покращити якість урожаю та прискорити проростання.

«Для стимуляції проростання картоплі можна використовувати готові препарати, які продають у спеціалізованих магазинах, і вони гарантовано підвищать кількість пророслих бульб приблизно на 15%, — стверджує Степан Кобильник. — Чисті бульби занурюють у приготовлений розчин та витримують у ньому той час, який зазначено в інструкції.

Але не обов'язково купувати нові препарати. Якщо у вашому розпорядженні є по жменьці суперфосфату, сульфату калію та будь-якого азотного добрива (достатньо взяти по 40 г кожного), то приготуйте робочий розчин на 10 л води. Пророслі бульби обробляють за 2 доби перед посадкою, непророщені — за 1 день.

Для знезараження посадкового матеріалу картоплі можна використовувати марганцівку, борну кислоту або народні засоби. Один з дієвих рецептів: розчинити в 10 л води 5 г мідного купоросу, 0,5 г марганцівки та 15 г борної кислоти, помістити в місткість зі знезаражувальним розчином бульби та витримати в ньому 2−3 години. Цей склад не тільки захистить картоплю від захворювань, а й стимулює енергію проростання".

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