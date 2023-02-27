Вазони з фікусами вже багато десятиліть прикрашають офіси та приватні будинки. Щоб зберегти рослину здоровою та енергійною, потрібно регулярно її пересаджувати, пише видання Mein schoener garten.

Місце на сонці, бажано на вікні, що виходить на південь, ідеально підходить для фікуса. Важливо підтримувати температуру не нижче 18 градусів за Цельсієм, тоді він буде процвітати. Поливайте його помірно і підживлюйте рідким добривом для зелених рослин кожні два тижні навесні й влітку.

Пересаджувати можна лише тоді, коли коренева кулька повністю вкорениться. Молоді рослини необхідно пересаджувати приблизно кожні два роки, оскільки вони швидко ростуть у перші кілька років. Більш дорослі рослини потребують більшого горщика лише раз на чотири-п'ять років. Найкращий час для пересадки — весна. Фікус не переносить перезволоження, тому вибирайте горщик з дренажним отвором, щоб зайва вода могла збиратися в блюдце. Новий горщик повинен бути лише на один розмір більшим за попередній. При пересадці слід вибрати хороший субстрат. Також поставте горщик в гарне, тепле, сонячне місце і не поливайте занадто багато. Фікус віддячить вам життєвою силою.

Хоча вазон дуже толерантний до субстрату, якщо ви хочете зробити йому добро, обирайте високоякісну рослинну землю з високим вмістом компосту, а також кокосових волокон. Перед тим, як пересадити фікус, перевірте коріння на наявність пошкоджень. Відріжте всі відмерлі коріння. Догляд також містить перевірку листя і коріння на наявність шкідників. Якщо рослини хворі, не слід просто пересаджувати їх, а спочатку з'ясувати, як позбутися шкідників — адже кожне переміщення означає додатковий стрес для рослин.

Нагадаємо, що фікуси та інші кімнатні рослини можна підживлювати добривом з кавової гущі.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про особливості посадки лаванди.

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