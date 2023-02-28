Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що війна в Україні зі сторони росіян призвела до масової загибелі людей, руйнувань та переміщень, пише The Guardian.

«Управління Верховного комісара з прав людини задокументувало десятки випадків сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, щодо чоловіків, жінок і дівчат», — додав він.

Антоніу Гутерріш виступив на засіданні Ради ООН з прав людини, присвяченому 75-й річниці Загальної декларації прав людини в Женеві. Він закликав міжнародні уряди поважати і відродити Декларацію, якою, за його словами, часто «нехтують і зловживають».

Додамо, у Всесвітній доповіді — 2023 від міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, опублікованій 12 січня, згадується бомбардування театру в Маріуполі, незважаючи на знаки, що попереджали про те, що там ховаються діти, а також удари по інших невійськових цілях. Крім того, розповідається, що докази воєнних злочинів у Бучі, передмісті Києва, є частиною схеми, яка повторювалася незліченну кількість разів.

77

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram