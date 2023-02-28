За допомогою «Джавеліна» один український десантник знищив у бою під Мар'їнкою шість танків та дві БМП: як це було (відео)

Переносний протитанковий ракетний комплекс «Джавелін», який американські ЗМІ назвали одним з видів озброєння, що допомогли змінити хід війни в Україні, відмінно показав себе на полі бою.

В 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді розповіли, як під час нещодавнього бою один військовослужбовець знищив вісім одиниць бронетехніки противника в районі Мар’їнки, де ворог вдався до масованого штурму українських позицій.

Противник використав більше десятка одиниць бронетехніки, поставивши собі за мету прорвати оборону українських десантників, аби зайти оборонцям Мар’їнки з флангу.

«Вміло застосовуючи маневр і постійно змінюючи вогневі позиції, військовослужбовець протитанкового резерву за допомоги американського протитанкового комплексу „Джавелін“ знищив вісім одиниць бронетехніки, серед яких було шість танків та дві БМП противника», — повідомили у бригаді та показали, як це відбувалося.

Десантники додали, що справу довершила артилерія бригади, яка нанесла потужне вогневе ураження піхоті противника, а влучний вогонь зі стрілецької зброї не залишив ворогу жодних шансів на успіх. Понісши серйозні втрати в живій силі та техніці росіяни були змушені відступити.

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Фото — скріншот

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