Інвалідність не потрібно встановлювати: в Україні спростили процедуру протезування для постраждалих внаслідок військових дій

В Україні, де пенсії з інвалідності розраховують персонально, кожний громадянин має право на безкоштовне протезування.

Як повідомляє «Соціальна інформаційна платформа», процедуру безкоштовного протезування постраждалим від війни значно спростили — зокрема, їм не потрібно встановлювати інвалідність для отримання необхідного протезу.

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«Щодо тих, хто постраждав від війни, у тому числі військовослужбовці, ми скасували необхідність отримувати інвалідність. Не потрібно мати інвалідність, щоб отримати протез. Достатньо висновку лікарсько-консультативної комісії, що тобі такий протез потрібен, у самій лікарні», — зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

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Зокрема, військовослужбовці для отримання протезів мають надати такі документи:

заяву;

паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідку на постійне проживання, посвідку на тимчасове проживання, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту);

копію ідентифікаційного номера;

рішення військово-лікарської комісії;

витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідку про обставини травми, видану командиром військової частини, або копію іншого документа з відомостями про участь у бойових діях чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони та стримуванні збройної агресії росії.

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Фото Pixabay

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