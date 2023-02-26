1 березня 2023

Якось легендарного короля Артура захопив у полон могутній завойовник. Спочатку посадив бранця до в'язниці, але потім пошкодував його і сказав, що відпустить, якщо той відповість на одне дуже складне запитання. Королю Артуру давався рік, щоб знайти на нього відповідь. І якщо він не зможе правильно відповісти, то буде страчено. Питання ж звучало так: «Чого насправді хочуть жінки?»

Король Артур та його помічники буквально збилися з ніг, розпитуючи всю жіночу половину королівства протягом року, але ніхто точної відповіді так і не дав. Нарешті йому повідомили, що одна стара відьма готова назвати відповідь, але ціна за це буде дуже високою.

У короля не залишалося вибору. Відправив до неї гінця — уточнити ціну. Відьма, виявляється, хотіла вийти заміж за його найкращого лицаря Гаваїна. При цьому сама вона була страшною, старою, гидкою, та ще й з одним зубом.

Артур заявив, що не хоче змушувати свого друга погоджуватися на таке безумство. Краще вже померти. Проте Гаваїн сказав, що життя Артура важливе для всього королівства і він згоден одружитися зі старою противною відьмою.

Після цього відьма відповіла на запитання Артура. Вона сказала, що жінки найбільше хочуть самі розпоряджатися своїм життям. Життя Артура було врятовано. Всі голосно раділи цьому. Поки не настав час весілля. Лицар Гаваїн був справжнім джентльменом. У той час, як відьма огидно поводилася на людях (навіть їла руками за весільний стіл!), наречений намагався цього не помічати.

Коли ж настала перша шлюбна ніч, Гаваїн, згнітивши серце, зайшов до спальні. І обімлів — перед ним лежала надзвичайно гарна жінка. Ніколи раніше таких красунь зустрічати йому не доводилося. Лицар здивовано спитав, що сталося. Відьма відповіла, що на подяку за гарне ставлення до неї, що виглядала страшною і неприємною, вона згодна половину часу бути молодою красунею, а половину часу — старою відьмою.

Потім вона сказала, що молодий чоловік має вибрати, який хоче бачити її вдень, а якої ночі. Гаваїн замислився. Чи хоче він, щоб удень його бачили з красунею, а ночі проводити зі старою каргою? Чи мати вдень страшну відьму, а вночі спати з красунею? І тоді він вирішив надати їй можливість самої вирішити це завдання. Почувши таку несподівану пропозицію, дружина сказала, що відтепер завжди буде красунею, бо в цьому саме і полягає жіноче право розпоряджатися своїм власним життям.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.