З першим днем весни: щирі привітання для друзів, рідних та близьких

Попри те, що ще не зовсім відступили морози, весна входить у свої права. У християн весна завжди була символом відродження природи — тому перший день весни завжди зустрічають з особливою радістю.

У давнину у слов'ян весна була початком року, вони прославляли бога сонячного світла та родючості — Ярилу, тому в народі 1 березня ще називався Ярилин день.

«ФАКТИ» підготували теплі привітання та яскраві листівки з першим весняним днем.

Вже скоро задзвенять струмки

І сонце буде гріти тепліше.

Сьогодні перший день весни!

Сьогодні стануть всі добріші!

З початком весни щиро вітаю,

Щастя, здоров'я, миру бажаю!

Нехай ця весна принесе сповна

Багато усмішок, добра і тепла!

Нехай перший пролісок подарує вам ніжність,

Весняне сонце подарує тепло!

А березневий вітер подарує надію,

І щастя, і радість, і тільки добро!

Нехай земля поки що дрімає,

Про літо бачить сни.

До нас приходить на планету

Перший яскравий день весни!

***З першим днем весни! Зустрічаємо весну та її неповторну красу з чистим розумом та відкритим серцем!

***Вітаємо з весною! Забери наші самотні холодні дні і наповни наше життя своїм теплом!

***Весна — найбільш довгоочікувана пора року. Саме сьогодні, в перший весняний день, я вітаю тебе і бажаю зустріти цю пору року у всій пишності — будь удачливою, життєрадісною і дуже щасливою людиною! Нехай твоє життя розквітає з кожним днем ​​новими барвами та враженнями!

Гороскоп на перший день весни, 1 березня, для всіх знаків зодіаку читайте на сайті «ФАКТІВ».

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