росія повинна була завоювати Україну за пару тижнів, але вийшло інакше. Україна воює з рф вже рік. Фінляндія також має багато причин бути вдячною за хоробрість України. Високопосадовці Фінляндії також багато говорять про те, що Україна бореться не лише за власну незалежність, але й за всіх нас; за європейські цінності, демократію та самовизначення, пише у авторській колонці Кріта Карвала — фінська журналістка, яка працює головною редакторкою і політичною оглядачкою у щоденній газеті Iltalente.

«Один із способів подивитися на це — розглянути, наприклад, що сталося б, якби росія не тільки вторглася в Україну, але й анексувала б її або перетворила на васальну державу під суворим контролем. Для України це означало б не лише втрату незалежності, але й масштабні чистки, під час яких невдоволені політики, журналісти та громадяни були б вбиті або кинуті у в'язниці. Україна була б русифікована аж до мови, історії та промивання мізків її народу. Це промивання мізків вже відбувається на окупованих росією територіях і з дітьми, яких викрали з України до росії. Якби росія перемогла в Україні, кожна країна, що межує з росією, повинна була б побоюватися повторення долі України у своїй власній країні. Це доля, якій східні країни НАТО намагалися б запобігти шляхом посиленого озброєння».

Якби росія захопила Україну, процес вступу до НАТО, який у Фінляндії перебував у зародковому стані, навряд чи пішов би набагато далі, ніж очікувалося, вважає журналістка.

«В цьому випадку членство Фінляндії як сусідньої з росією країни в НАТО розглядалося б як надто великий ризик і як небезпека початку ширшої війни. Така інтерпретація небезпеки вже була присутня минулої весни, але вона, безумовно, була б примножена, якби росія фактично захопила б Україну і зараз гриміла в інших частинах Європи. Доля Фінляндії могла б полягати в тому, щоб залишитися в сірій зоні у сфері впливу росії. У зовнішній політиці це означало б повернення до балансування під тиском росії. Ми могли б почути запевнення прем'єр-міністра, що ми не вступимо до НАТО — принаймні, за час його перебування на посаді. У великій залі парламенту ми могли б почути все більше і більше висловлювань про те, що вимоги великої держави росії також повинні бути до певної міри зрозумілими. Міжнародні ЗМІ захоплювалися б фінським керівництвом, здатним балансувати на тлі розлюченої росії, але при цьому якось зберігати свою незалежність».

Водночас, додає Кріта Карвала, за лаштунками були б спроби зміцнити оборону Фінляндії та посилити мережі співпраці із Заходом і НАТО.

«Вони також намагалися б залучити Швецію до захисту Фінляндії, але шведи не захотіли б, бо навіщо жертвувати собою заради якихось російських інтересів. Російський вплив на вибори у Фінляндії та країнах ЄС і використання пропаганди були б ще більш відвертими, ніж сьогодні. У Європі з'являлося б дедалі більше пропутінських лідерів і партій, які фінансуються росією. Очевидно також, що яким би не був наступний спортивний чемпіонат, він був би присуджений росії. На щастя, все це — лише перебільшена фантазія. За власну свободу ми також маємо дякувати Україні, яку ніколи не можна залишати без підтримки та допомоги, адже росія готується до тривалої війни».

Нагадаємо, що США передають Україні далекобійні бомби з GPS-наведенням, які вражають цілі за багато кілометрів.

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