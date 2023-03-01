«Має покаятися»: Тимур Мірошниченко різко висловився про Світлану Лободу

Відомий ведучий Тимур Мірошниченко, який нещодавно отримав повістку до військкомату, поділився своїми думками щодо артистів, які після 2014-го року продовжували виступати в росії. Серед них Світлана Лобода і Ані Лорак, які лише після 24 лютого 2022-го року почали щось говорити про війну, але дуже нечітко й незрозуміло. А Світлана навіть випустила пісні українською мовою. У подкасті «Олега френди» Тимур розповів, як ставиться до переходу Лободи на українську мову та припустив, чи зможе вона повернути прихильність українців.

«Та ж Лобода, якби вона своїми губами проговорила: „Я перепрошую…“, те ж саме, що зробив Алан Бадоєв, — зауважив Мірошниченко. — Покаялась… але ж вона своїми губами цього не зробила, досі. І вишиванка, і українська пісня — це само собою інструмент, але поки ти своїми губами не скажеш це — люди цього не почують».

Тим не менш, Тимур Мірошниченко переконаний — хто хоче вибачитися, той може це зробити, а хто захоче повернутися — повернеться, але треба про це щиро говорити і бажати працювати на благо України та українців. Водночас, Тимур проти того, щоб в українців була занадто коротка пам’ять, і ми знов почали пускати у свій простір ворожу культуру.

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