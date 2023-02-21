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Клуб споживачів

В Україні скоро підвищать тарифи на електроенергію: у Кабміні розповіли, як платитиме населення

16:17 21 лютого 2023
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У зв’язку з кризовою ситуацією в українській енергосистемі вже найближчим часом тарифи на електрику для споживачів можуть збільшити до ринкових.

Про це в інтерв'ю «Апостроф» повідомив радник прем’єр-міністра України Юрій Бойко.

Чиновник уточнив, що зараз Кабмін та профільне міністерство розглядають кілька різних концепцій реформування національного ринку електроенергії. Найрадикальніша з них передбачає встановлення повністю ринкових цін для побутових споживачів.

Бойко вважає, що підвищення тарифів на електроенергію Україні необхідно для того, щоб подолати кризу, спровоковану, зокрема, і постійними атаками росії на об’єкти енергетичної інфраструктури нашої країни.

«Сьогодні тариф для побутових споживачів приблизно в чотири рази нижчий від реальної ціни енергії. Навесні одну зі стратегій доведеться затвердити, інакше кризу в енергетиці подолати не вдасться», — пояснив радник прем’єр-міністра.

Підвищення тарифів завжди б’є по кишенях споживачам, особливо зараз у воєнний час. Але Юрій Бойко впевнений, що вирівняти ситуацію допоможуть монетарні субсидії для незахищених верств населення, а ті, хто зможе платити, продовжуватимуть це робити самостійно.

Таким чином, держава сподівається пом’якшити наслідки підвищення ціни на електроенергію для побутових споживачів під час воєнних дій.

«Така стратегія обійдеться платникам податків дешевше, і при цьому дозволить захистити громадян з низькими рівнями доходу. А ті, хто може платити за енергію, це робитимуть», — резюмував чиновник.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Україні хочуть наблизити вартість електрики до європейських тарифів.

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