Чекають на офіційне запрошення: стало відомо, чи з’являться Меган та Гаррі на коронації Чарльза III

Меган Маркл відчуває себе виключеною з планів коронації, стверджують джерела. Як кажуть, герцог та герцогиня Сассекські можуть уникнути церемонії короля Чарльза ІІІ через побоювання з приводу безпеки і реакції родини. Зараз подружжя зважує, чи прилетіти їм на церемонію 6 травня, повідомляє The Spectator.

Нещодавно друзі пари заявили, що вони перебувають у підвішеному стані і розглядають «мільйон різних змінних», що впливають на їхнє рішення. А днями королівський експерт Річард Фіцвільямс заявив, що побоювання з приводу безпеки і «сейсмічного падіння» популярності після публікації мемуарів Гаррі означають, що вони можуть залишитися вдома.

Гаррі хоче бути поруч з батьком у чи не найважливіший день і сподівається врятувати свої напружені стосунки з королівською родиною, повідомили The Daily Telegraph джерела, близькі до герцога. Інсайдери стверджують, що це складне рішення, оскільки пару можуть звинуватити в тому, що вони зневажають сім'ю, не прибувши на церемонію, а також ризикують, що їх обсвистають або назвуть лицемірами. Друзі пари кажуть, що вони не приймуть рішення про відвідування Коронації, доки не отримають офіційного запрошення, що буде направлено до їхнього дому в Каліфорнії.

Тоді вони вирішать, чи підуть на історичну подію разом, чи 38-річний Гаррі буде присутній без Меган. Також можливо, що жоден з них не з'явиться. Якщо Гаррі або 41-річна Меган приїдуть до Великої Британії на церемонію, зрозуміло, що їхній візит буде коротким.

«Вони не мають жодного уявлення, — сказав один з друзів про їхнє майбутнє рішення. — Вони перейдуть цей міст, коли підійдуть до нього».

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що у Меган і Гаррі серйозні проблеми через анімаційний серіал «Південний Парк», новий епізод якого перетворив улюбленців Америки на жалюгідне посміховисько.

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