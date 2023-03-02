«Мене закручувало у спіраль страху»: Ед Ширан розповів про те, що в його дружини під час вагітності виявили пухлину

Популярний британський співак Ед Ширан оголосив, що його новий альбом Subtract вийде 5 травня. При цьому він уперше пояснив, чому робота над записом цього диска затяглася.

«Написання пісень для мене як терапія. Процес допомагає мені зрозуміти мої почуття. Я пишу, не думаючи, про що буде пісня, просто пишу те, що саме випливає. І ось за один тиждень я замінив десятирічну працю своїми найглибшими, найтемнішими думками…» — повідомив Ширан в інстаграмі.

Далі він додав, що перед цим у нього видався жахливий місяць.

«Протягом одного місяця моїй вагітній дружині повідомили, що вона має пухлину мозку й нічого не можна робити, поки вона не народить. Мій найкращий друг Джамал, мій брат, раптово помер, а я опинився в суді, захищаючи мою репутацію та кар'єру автора пісень. Мене закручувало у спіраль страху, депресії та тривоги. Я відчував, що тону, моя голова не може пробитися до повітря…» — зізнався співак.

Джамал, про якого згадує Ед, займався просуванням низки британських музичних зірок, включаючи самого Ширана. Минулого року продюсер помер від передозування наркотику.

Судовий розгляд співака був з приводу його мегахіта Shape Of You. Еда звинуватили у плагіаті, але йому вдалося захистити свою репутацію.

Дружина Ширана Черрі народила другу дитину у травні минулого року. На щастя, все обійшлося. Мати й малеча почуваються добре. Перша дочка Еда та Черрі з'явилася на світ у 2020 році.

Тепер мільйони шанувальників Ширана з нетерпінням чекають на вихід його нового диска. Співак повідомив, що це буде акустичний альбом. І всі потрясіння, що сталися у його житті минулого року, відбилися у піснях. Ед зізнався, що вперше записав альбом, не намагаючись зробити так, щоб він сподобався всім.

Нагадаємо, що Ед Ширан активно підтримує Україну. Він виступив на благодійному концерті у Бірмінгемі разом із Джамалою. Потім записав спільно з гуртом «Антитіла» пісню та кліп 2Step.

93

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram