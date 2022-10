Еда Ширана звинуватили у плагіаті: на кону 100 млн доларів

Відомий британський співак Ед Ширан буде змушений постати в США перед судом за звинуваченням у плагіаті. Ціна питання — 100 мільйонів доларів. Саме таку величезну суму зажадала компанія Structured Asset Sales, якій частково належать права на пісню Let's Get It On 1973 у виконанні нині покійного Марвіна Гея. Американська фірма стверджує, що Ширан використав «елементи мелодії, гармонії, ритміки, динаміки та інструментальної обробки» з цього класичного хіта у своїй пісні Thinking Out Loud (2014 рік).

Історія з цим звинуваченням у плагіаті не нова. Вперше Еду щодо його хіта висунули претензії у 2016 році. Зробили це родичі співавтора Let's Get It On Еда Таунсенда. Через рік їхній позов було відхилено. У 2018 році вони продали свої права фірмі Structured Asset Sales. І та повторно звинуватила Ширана. Цього разу суддя, якому дісталася справа, дійшов висновку, що є підстави для розгляду позову в суді. Дата першого засідання наразі не призначена.

Нинішнього року Ширан уже був учасником позову про плагіат. Йшлося про його знаменитий хіт Shape of You (2017 рік). Автори пісні Oh Why Самі Чокрі і Росс О'Донохью заявили, що Ед використав з неї фрагмент, що запам'ятовується. Суддя розбирався в тому, чи це майже чотири роки. Його рішення у червні виявилося на користь Ширана. Позивачі мають виплатити співаку 1,1 мільйона доларів як компенсацію за моральну шкоду.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ед Ширан потрапив до десятки найбагатших британських музикантів за версією газети The Sunday Times.

