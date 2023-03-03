Забив до смерті молотком: в Рівненській області жорстоко позбавили життя 17-річну дівчину

Правоохоронці все частіше фіксують факти, коли у злочині винні родичі, подружжя або близькі люди.

Нещодавно Рівненською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя Обарова, якому інкримінують умисне вбивство своєї неповнолітньої дівчини, повідомили у відомстві.

Слідством встановлено, що ввечері 7 листопада минулого року 21-річний юнак, перебуваючи у себе вдома, кілька разів вдарив молотком по голові свою подругу, 17-річну жительку села Руда Красна.

Від отриманих травм потерпіла померла на місці події, а зловмисник витягнув її тіло на вулицю, повідомив телефоном своїх родичів про скоєне і втік.

Про злочин правоохоронцям повідомив батько юнака.

Хлопця затримали того ж вечора. Наразі він перебуває під вартою. Свою вину обвинувачений визнає, але мотивів вчинку пояснити не може.

Злочинцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше «ФАКТИ» писали про вбивство під Києвом, де чоловік убив співмешканку, вдаривши металевим прутом по голові.

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