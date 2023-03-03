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Гроші

Норвезька рада відкрила реєстрацію на отримання переселенцями 6600 грн: у Мінрегіоні розповіли, куди звертатися

17:39 3 березня 2023
гривні

Норвезька рада у справах біженців продовжує надавати допомогу українцям, які постраждали від війни.

За інформацією Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій, відкрито реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців та людей, які проживають у районах, які постраждали внаслідок бойових дій.

«Сума допомоги складає 6660 грн і виплачуватиметься протягом 3 місяців по 2220 грн на кожного члена сім'ї, але не більше ніж на п'ять осіб. У пріоритеті — надання кеш-допомоги найбільш вразливим категоріям населення», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виплати надходитимуть на банківський рахунок або за допомогою переказу MoneyGram для людей, які не мають банківського рахунку. Реєстрація триватиме до 20 березня.

Зареєструватися можна:
- надіслати в месенджері WhatsApp повідомлення з текстом «Привіт» на номер: 800 609 844;

- для реєстрації через Viber відсканувати QR-код, розміщений на зображенні за посиланням.

Для отримання додаткової інформації звертайтесь за номером гарячої лінії Норвезької ради: 800 302 007.

Нагадаємо, ветеранам з інвалідністю почали виплачувати допомогу від Червоного Хреста.

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