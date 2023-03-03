38.43 / 39.20 40.36 / 41.28
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Перша нагорода за 29 років: українець Кокошко сенсаційно завоював медаль на чемпіонаті Європи

20:35 3 березня 2023
Роман Кокошко

Українські спортсмени вибороли першу медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритому приміщенні, що проходить у Стамбулі.

Бронзову нагороду приніс нашій країні Роман Кокошко у секторі для штовхання ядра. 26-річний уродженець Одещини показав у кваліфікації сьомий результат (20,43 м), а у фіналі штовхнув снаряд (в останній спробі!) на 21,84 м, що дозволило йому зійти на п'єдестал.

Цей результат дозволив Кокошку встановити новий національний рекорд, перевершивши попереднє досягнення на один сантиметр, а також стати першим за 29 років українцем, якому вдалося здобути медаль на чемпіонаті Європи у закритому приміщенні — до цього «золото» Олександра Багача в 1994-му було єдиною нагородою наших співвітчизників у цьому виді спорту.

Додамо, що чемпіоном став італієць Зане Вейр, якому єдиному вдалося перекинути позначку в 22 метри (22,06 м), а «срібло» дісталося чеху Томашу Станеку (21,90 м).

Зазначимо, що чемпіонат Європи у Стамбулі триватиме до 5 березня. Поки що спортсмени дев'яти країн виборювали нагороди, і Україна ділить восьму сходинку з Францією. Лідирує ж у медальному заліку Німеччина, маючи у своєму активі по одному «золоту» та «сріблу».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Анастасія Меркушина вперше стала чемпіонкою Європи з біатлону.

Фото НОК України

267

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсіонер

Добавили максимум сто гривень, а не 24%: пенсіонери розповіли про результати індексації у березні

люди

Прийшов їхній час: названо 4 знаки зодіаку, в чиє життя біла смуга прийже вже у березні

дата

«Три трійки, дві двійки та три нулі»: магія чарівної дзеркальної дати або як притягти гроші та багатство 3 березня 2023 року

Пенсія

Деяким пенсіонерам можуть призупинити виплату пенсій: в ПФУ назвали причини

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту