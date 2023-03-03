Перша нагорода за 29 років: українець Кокошко сенсаційно завоював медаль на чемпіонаті Європи

Українські спортсмени вибороли першу медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритому приміщенні, що проходить у Стамбулі.

Бронзову нагороду приніс нашій країні Роман Кокошко у секторі для штовхання ядра. 26-річний уродженець Одещини показав у кваліфікації сьомий результат (20,43 м), а у фіналі штовхнув снаряд (в останній спробі!) на 21,84 м, що дозволило йому зійти на п'єдестал.

Цей результат дозволив Кокошку встановити новий національний рекорд, перевершивши попереднє досягнення на один сантиметр, а також стати першим за 29 років українцем, якому вдалося здобути медаль на чемпіонаті Європи у закритому приміщенні — до цього «золото» Олександра Багача в 1994-му було єдиною нагородою наших співвітчизників у цьому виді спорту.

Додамо, що чемпіоном став італієць Зане Вейр, якому єдиному вдалося перекинути позначку в 22 метри (22,06 м), а «срібло» дісталося чеху Томашу Станеку (21,90 м).

Зазначимо, що чемпіонат Європи у Стамбулі триватиме до 5 березня. Поки що спортсмени дев'яти країн виборювали нагороди, і Україна ділить восьму сходинку з Францією. Лідирує ж у медальному заліку Німеччина, маючи у своєму активі по одному «золоту» та «сріблу».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Анастасія Меркушина вперше стала чемпіонкою Європи з біатлону.

Фото НОК України

267

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram