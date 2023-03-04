Сестра зіркового Неймара запалила на карнавалі в Ріо у відвертому бікіні: яскраві фото

26-річна Рафаела Сантос, рідна сестра одного з найбільш високооплачуваних футболістів світу Неймара, стала головною зіркою знаменитого карнавалу в Ріо-де-Жанейро.

За повідомленнями бразильських ЗМІ, дівчина у складі свого гурту Akademikos do Salgueiro була настільки яскравою та зухвалою, що привертала увагу репортерів, операторів та публіки. А подивитися було на що, адже відверте бікіні яскраво-червоного кольору ледь прикривало апетитні форми Рафаели.

При цьому дівчина цілком могла й пропустити виставу. «Ліпосакція була запланована, і мені потрібно було поговорити з президентом нашої академії. Я боялася, що не зможу прийти на репетиції, але він чудова людина. Він підбадьорив мене та сказав, що я досягну всього, якщо дуже старатимуся», — зазначила вона в коментарі місцевим ЗМІ.

До речі, 11 березня Рафаелі виповниться 27 років, і на святкуванні вона чекає свого брата. Раніше Неймар, незважаючи на щільний графік у європейському футболі на початку весни, ніколи не пропускав день народження рідної сестри, дивним чином заробляючи дискваліфікацію чи травмуючись. Ось і зараз бразилець отримав травму в середині лютого в матчі чемпіонату Франції проти «Лілля» й не зіграє в тому числі в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Баварії», який пройде 8 березня.

Неймар ніколи не пропускав день народження рідної сестри

Додамо, що цього сезону Неймар провів за «ПСЖ» у всіх турнірах 29 матчів, у яких забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Неймар із Бразилією вилетів із чвертьфіналу ЧС-2022, пропустивши від Хорватії на 117-й хвилині матчу.

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