«ПСЖ» з Мессі та 16-річним вундеркіндом програв у Парижі «Баварії»: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 14 лютого, у Парижі та Мілані відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, боротьбу в якій припинив «Шахтар». З ініціативи УЄФА всі єврокубкові зустрічі цього тижня розпочинаються з хвилини мовчання в пам'ять про жертв страшного землетрусу в Туреччині.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші матчі

«Парі Сен-Жермен» (Франція) — «Баварія» (Німеччина) — 0:1

Гол: Коман (53).

На 90+2-й хвилині вилучено Павара («Баварія»).

На арені «Парк де Пренс» у Парижі зійшлися лідери чемпіонатів Франції та Німеччини, які перетнулися в Лізі чемпіонів втретє за останні чотири сезони (у фіналі сезону-2019/2020 мюнхенці перемогли — 1:0, а у чвертьфіналі-2020/2021 парижани пройшли далі завдяки більшій кількості голів на полі суперника — 3:2 у гостях та 0:1 вдома). І якщо команда Юліана Нагельсманна виграла три останні зустрічі (і взагалі не знала гіркоти поразок у 19 зустрічах поспіль), то «ПСЖ» примудрився програти в чемпіонаті «Монако» (1:3) і вилетів з Кубка країни від «Марселя» Руслана Малиновського (1:2).

Ось і в першому таймі гри з «Баварією» парижани без Кіліана Мбаппе, котрий залишився на лаві запасних (вийшов на 57-й хвилині), і з Ліонелем Мессі та Неймаром у складі не змогли завдати в площину воріт суперника жодного удару. Ба більше, невдовзі після перерви німці вийшли вперед, коли відзначився вихованець… «ПСЖ» Кінгслі Коман — 0:1.

З появою на полі Мбаппе «ПСЖ» заграв в атаці гостріше і навіть зусиллями Кіліана, здавалося, на 83-й хвилині зрівняв рахунок. Але жорстокий VAR скасував взяття воріт через офсайд. З'ясування стосунків переноситься до Німеччини.

Додамо, що півзахисник «ПСЖ» Варрен Заїр-Емрі у віці 16 років і 343 днів став наймолодшим гравцем в історії, який коли-небудь виходив у стартовому складі плей-оф Ліги чемпіонів. До речі, у день, коли вундеркінд з'явився на світ (8 березня 2006 року), його партнер з «основи» парижан Серхіо Рамос уже грав за «Реал» проти «Арсенала» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Тепер вони разом програли «Баварії», яка закінчувала матч після вилучення з поля на 90+2-й хвилині Павара в меншості.

«Мілан» (Італія) — «Тоттенхем» (Англія) — 1:0

Гол: Браїм Діас (7).

Так вже склалося, що «Мілан», який лихоманить у серії А (три невдачі у чотирьох останніх зустрічах), і «Тоттенхем» раніше перетиналися один з одним шість разів, і жодного разу італійський гранд не святкував перемогу (дві нічиї та чотири поразки).

І ось нарешті колишній клуб Андрія Шевченка, який був присутній на грі на «Сан-Сіро», здолав «шпор» завдяки швидкому голу іспанця Браїма Діаса.

Матчі у відповідь відбудуться в Мюнхені та Лондоні 8 березня.

Нагадаємо, що в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановано ще шість перших зустрічей: «Боруссія» Д. — «Челсі», «Брюгге» — «Бенфіка» (15 лютого), «Айнтрахт» — «Наполі», «Ліверпуль» — «Реал» (21 лютого), а також «Інтер» — «Порту» та «Лейпциг» — «Манчестер Сіті» (22 лютого).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися онлайн поєдинок Ліги Європи «Шахтар» — «Ренн».

Фото Twitter ФК «ПСЖ»

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