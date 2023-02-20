Майте на увазі: три помилки, які занапастять ваші кімнатні квіти

На нормальний розвиток домашніх рослин може негативно вплинути не тільки неправильне внесення добрив, а ще й «технічні» моменти.

Три помилки, які можуть зробити квіткарі, наводить ресурс «Моя дача. Сад та город».

По-перше, не слід пересаджувати рослину у занадто великий горщик — він повинен бути на 2−3 см більшим за попередній. В іншому випадку наземна частина погано розвиватиметься — рослині знадобляться сили, щоб заповнити корінням ґрунт. Також погано засвоюватиметься вся вода, що може призвести до гниття.

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По-друге, слід уникати пересадки рослин у період спокою. У більшості — це зимовий період. Пересаджувати має сенс у тому випадку, якщо рослину перелили і вона почала загнивати.

По-третє, добрива можна вносити за 2−3 тижні після пересадки. Адже новий ґрунт містить досить поживних речовин — є ризик перепідживити рослину.

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Фото Pixabay

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