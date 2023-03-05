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Гроші

Виплати підвищили не всім: названо 4 групи пенсіонерів, яких обійшла індексація

10:05 5 березня 2023
Працююча пенсіонерка

У березні не менше 10,5 млн. українських пенсіонерів отримають уже проіндексовані пенсійні виплати. Однак деяким категоріям пенсіонерів на збільшення чекати не варто.

Як пояснили в Міністерстві соціальної політики на офіційний запит видання Апостроф, йдеться про такі категорії:

  • працюючі особи, які мають невеликий страховий стаж та розмір пенсії яких не досягає 2100 грн;
  • прокурори на пенсії;
  • одержувачі пенсії у розмірі понад максимальний розмір, визначений законом;
  • одержувачі щомісячного довічного грошового утримання.

Нагадаємо, раніше експерти відповіли незадоволеним, які не отримали «обіцяної» надбавки до пенсії у розмірі розрахункового відсотка індексації.

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