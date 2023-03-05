Виплати підвищили не всім: названо 4 групи пенсіонерів, яких обійшла індексація
У березні не менше 10,5 млн. українських пенсіонерів отримають уже проіндексовані пенсійні виплати. Однак деяким категоріям пенсіонерів на збільшення чекати не варто.
Як пояснили в Міністерстві соціальної політики на офіційний запит видання Апостроф, йдеться про такі категорії:
- працюючі особи, які мають невеликий страховий стаж та розмір пенсії яких не досягає 2100 грн;
- прокурори на пенсії;
- одержувачі пенсії у розмірі понад максимальний розмір, визначений законом;
- одержувачі щомісячного довічного грошового утримання.
Нагадаємо, раніше експерти відповіли незадоволеним, які не отримали «обіцяної» надбавки до пенсії у розмірі розрахункового відсотка індексації.44
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