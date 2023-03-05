Справжній прояв кохання до весняних свят: «аристократичний» польський пляцок «Пані Валевська» від Лілії Цвіт — смак забути просто неможливо

Цей відомий польський пляцок залишається фаворитом багатьох і ніколи не набридає. Адже він простий та вишуканий водночас, ділиться досвідом львівська кулінарна майстриня Лілія Цвіт.

Торт складається з пісочного тіста та хрусткого безе з горіхами, а перемащується смородиновим варенням і ніжним кремом-пломбір.

І найкраще, що випекти основу для торта можна одним коржем!

Тісто (із розрахунку на форму 30*40 см):

масло — 200 г

жовтки — 4 шт.

сметана — 50 г

цукор — 100 г

борошно — 360 г

розпушувач — 1,5 ч.л.

Безе:

білки — 4 шт.

цукор — 180 г

ванільний цукор — 1 п.

крохмаль — 30 г

горіхи — 100 г.

Крем-пломбір:

яйця — 2 шт.

цукор — 130 г

ван. цукор — 1 п.

крохмаль — 40 г

молоко — 0,5 л

масло — 200 г

коньяк — 1 ст. л.

І також нам знадобиться 300 г смородинового варення чи джему.

На приготоване тісто, розкатане в тонкий пласт по периметру дека, намазується варення і прибирається в холодильник.

Тим часом готуємо безе — білки збиваємо з цукром, ванільним цукром і крохмалем на низьких обертах міксера. Отриману білкову масу викладаємо на тісто з варенням і посипаємо подрібненими волоськими горіхами.

Випікається корж при 160 градусах протягом 60−70 хвилин.

Охолоджений, він розрізається навпіл і змащується пломбірним кремом.

Нагадаємо, раніше Лілія Цвіт розповіла про рецепт пляцку з киселем.

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