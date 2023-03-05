Справжній прояв кохання до весняних свят: «аристократичний» польський пляцок «Пані Валевська» від Лілії Цвіт — смак забути просто неможливо
Цей відомий польський пляцок залишається фаворитом багатьох і ніколи не набридає. Адже він простий та вишуканий водночас, ділиться досвідом львівська кулінарна майстриня Лілія Цвіт.
Торт складається з пісочного тіста та хрусткого безе з горіхами, а перемащується смородиновим варенням і ніжним кремом-пломбір.
І найкраще, що випекти основу для торта можна одним коржем!
Тісто (із розрахунку на форму 30*40 см):
масло — 200 г
жовтки — 4 шт.
сметана — 50 г
цукор — 100 г
борошно — 360 г
розпушувач — 1,5 ч.л.
Безе:
білки — 4 шт.
цукор — 180 г
ванільний цукор — 1 п.
крохмаль — 30 г
горіхи — 100 г.
Крем-пломбір:
яйця — 2 шт.
цукор — 130 г
ван. цукор — 1 п.
крохмаль — 40 г
молоко — 0,5 л
масло — 200 г
коньяк — 1 ст. л.
І також нам знадобиться 300 г смородинового варення чи джему.
На приготоване тісто, розкатане в тонкий пласт по периметру дека, намазується варення і прибирається в холодильник.
Тим часом готуємо безе — білки збиваємо з цукром, ванільним цукром і крохмалем на низьких обертах міксера. Отриману білкову масу викладаємо на тісто з варенням і посипаємо подрібненими волоськими горіхами.
Випікається корж при 160 градусах протягом 60−70 хвилин.
Охолоджений, він розрізається навпіл і змащується пломбірним кремом.
Нагадаємо, раніше Лілія Цвіт розповіла про рецепт пляцку з киселем.171
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