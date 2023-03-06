«Усім нашим людям, які борються та гинуть»: Марта Костюк дотиснула росіянку і здобула дебютний титул WTA (відео)

Одна з найсильніших тенісисток України Марта Костюк (52-а у світовому рейтингу), яка показала свого нового хлопця, виграла перший у кар'єрі титул WTA. У фіналі турніру в Остіні (США) з призовим фондом 259 тисяч доларів 20-річна киянка перемогла тенісистку з росії Варвару Грачову (88-а) — 6:3, 7:5 (у другій партії українка поступалася — 3:5, але взяла чотири гейми поспіль) і після тріумфу розплакалася просто на корті.

«Усім уболівальникам на трибунах і тим, хто дивився матч, особливо у мене на батьківщині, я хочу сказати: „Слава Україні!“, — заявила Марта Костюк, котра не стала тиснути суперниці руку і відмовилася від традиційної спільної з росіянкою фотосесії з нагородами. — У становищі, в якому я перебуваю зараз, виграти цей трофей особливо важливо, я хочу присвятити цей титул Україні та всім нашим людям, які зараз борються і гинуть… Очевидно, що це особливий момент».

Додамо, що перемога в Остіні принесла Марті, яка активно допомагає українській армії, 34 280 доларів призових «брудними» та 280 рейтингових очок. Це дозволило українці вперше у кар'єрі піднятися на 40-те місце у рейтингу WTA.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марта Костюк перемогла в Аделаїді чинну чемпіонку Уїмблдону.

Фото Twitter WTA

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