Вину так і не визнав: на Київщині винесли вирок сину, який замовив вбивство батька

В Україні суд завершив розгляд ще одного «сімейного» злочину через корисливі мотиви. Так, Бориспільський міськрайонний суд відправив на 12 років за ґрати 19-річного юнака, який замовив вбивство свого батька заради отримання спадщини. Про це йдеться у вироку, опублікованому у єдиному реєстрі судових рішень. Його друга — виконавця замовлення -засудили до 13 років тюрми.

Обвинувачуваний — уродженець Києва. Приблизно з 2020 року у нього на ґрунті довготривалих неприязних відносин та з корисливих мотивів виник умисел на вбивство свого батька за співучастю з іншою особою. Після смерті родича він планував отримати у спадщину свою частку майна (вартістю приблизно 25 тисяч доларів), частину реалізувати та виплатити співвиконавцю вбивства винагороду.

Здійснити злочин син запропонував чоловікові, з яким перебував у дружніх відносинах. Той на вказану пропозицію погодився та прийняв замовлення. Протягом тривалого часу він розробляв план вбивства, пропонуючи при особистих зустрічах різні варіанти виконання.

В результаті в березні 2021 року виконавець злочину увірвався до приватного будинку у селі Гнідин під Києвом, де проживав чоловік, його дружина та молодша дочка. Він напав на господаря і завдав йому понад 25 ударів ножем. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Після чого злочинець направився до ванної кімнати на другому поверсі будинку, де знаходилась мама замовника, щоб і її вбити. Відчинив ножем міжкімнатний замок дверей ванної кімнати, однак, припустивши, що там може бути разом з жінкою її донька, вбивати яку він та син не планували, покинув будинок, вирішивши розправитись з жінкою у майбутньому за більш сприятливих умов. Проте на слід злочинця вийшли правоохоронці.

Обвинувачений вину визнав частково, зазначивши, що всі покази, які він давав на досудовому слідстві, були дані під тиском з боку працівників правоохоронних органів і вони є неправдивими. Мовляв, про вбивство не домовлявся і подія сталася лише через його особисте негативне ставлення до загиблого.

Не визнав вину і син. За його словами, у ту фатальну ніч він був у будинку і бачив наляканих матір та сестру. На наступний день зателефонував слідчий та повідомив, що потрібно приїхати у відділ поліції, надати покази. Поліцейські почали ставити провокаційні запитання. Він не зрозумів, як відповідати на такі запитання, тому хотів подзвонити адвокату, але у нього забрали телефон та милицю. Потім, заявив син під час суду, заламали йому руки і кілька разів ударили милицею по коліну та в груди. Йому показували фото та запитували, як він замовив вбивство свого батька. В той момент, за словами обвинуваченого, він був наляканий, тому дав неправдиві свідчення та оговорив себе.

На судовому засіданні стало відомо, що раніше син подружжя проблем із законом не мав. Він отримав диплом молодшого спеціаліста фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка. Згідно з характеристикою директора та класного керівника школи І-III ступенів № 28 Дарницького району м. Києва, характеризується позитивно, під час навчання мав досягнення високого та достатнього рівня.

За замовлення вбивства рідного батька хлопцю призначили покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією майна. Виконавцю — 13 років. Обоє мають сплатити за проведення експертизи в 18014 грн.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про затримання 21-річного юнака, який забив до смерті молотком свою 17-річну дівчину.

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