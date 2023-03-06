Лукашенко посадив Тихановську на 15 років. Заочно

У Білорусі, яка може бути поглинена росією, Мінський міський суд засудив опозиційного політика Світлану Тихановську до 15 років позбавлення волі, а ексміністра культури Павла Латушка — до 18 років, передає БЕЛТА.

Так, Тихановська, за рішенням суду, має відбувати покарання у колонії загального режиму. Також їй призначено штраф у розмірі 800 білоруських рублів (близько 11 700 грн), а Латушка позбавлено права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, на строк 5 років.

Усіх обвинувачених, які проходять у справі так званої координаційної ради, у тому числі Марію Мороз, Ольгу Ковалькову та Сергія Дилєвського, визнано винними у змові, вчиненій з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом; створення екстремістського формування та керівництві таким формуванням; публічних закликах до захоплення державної влади та вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі, в тому числі застосування заходів обмежувального характеру (санкцій) щодо Білорусі, фізичних та юридичних осіб республіки, поширення матеріалів, що містять такі заклики. Вони визнані винними у розпалюванні соціальної ворожнечі та ворожнечі за ознакою іншої соціальної власності.

Тихановській, крім того, інкриміновано зраду державі, а Латушку — перевищення влади та отримання хабара у великому розмірі.

Вирок не набрав законної сили, може бути оскаржений та опротестований в апеляційному порядку.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно білоруський режим вирішив вислати польських дипломатів із Гродно та Мінська.

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