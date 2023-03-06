Українець Дмитро Котовський очолив залік Кубка світу з фристайлу в лижній акробатиці

Дмитро Котовський з Рівного переміг на другому підряд етапі Кубка світу з фристайлу. На змаганнях по лижній акробатиці в Енгадіні (Швейцарія) він у великому фіналі знову красиво виконав свій «Ураган» (потрійне сальто із п'ятьма гвинтами: гвинт — три гвинти — гвинт). І хоча суперники також виконували цей стрибок — найчистішим та найскладнішим він вийшов у українця. 136,76 бала вивели його на перше місце у загальному заліку КС, повідомляє НОК України.

21-річний спортсмен з 351 балом на два очка випереджає швейцарця Ное Рьота. Крістофер Лілліс із США з 239 балами йде третім. Володар Кубка визначиться на заключному етапі 19 березня в Алмати.

Це вже четверта медаль Дмитра на етапах КС цього сезону. Хоча перший етап у нього був не досить вдалий — лише 20 місце у фінській Руці. Зате на другому (Ре Реле, Канада) він отримав «бронзу» і «срібло», а в американському Дір-Веллі переміг. Саме там він уперше в карʼєрі суперчисто виконав «Ураган», отримавши 138,82 бали. Додамо, що 19 лютого у грузинському Бакуріані він у команді з Анастасією Новосад та Олександром Окіпнюком здобув третє місце на чемпіонаті світу. Серед здобутків його партнерів по команді — дві «бронзи» Новосад у Ле Реле.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях у турецькому Стамбулі Ярослава Магучих та Катерина Табашник завоювали «золото» й «бронзу» (стрибки в висоту), Андрій Проценко (стрибки в висоту) «срібло», Роман Кокошко (ядро) «бронзу».

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