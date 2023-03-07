рамзан кадиров одружив неповнолітнього сина: кажуть, готує того очолити Чечню поки ще живий

рамзан кадиров, у якого останнім часом похитнулося здоровʼя, можливо вже готує собі заміну — свого старшого сина Ахмата. Хлопцю тільки 17 років, але він із молодшими братами вже встиг знятися для тік-ток-відео на війні в Україні. А ще 16-річним (минулого року) очолив усі дитячі та молодіжні організації Чечні. Його іменем вже названий спортивний комплекс в одному з сіл неподалік від Грозного, а наприкінці минулого тижня Ахмат був представлений особисто путіну, з яким мав тривалу розмову. Хоча свого батька, що відрізав голови росіянам ще в 15-річному віці, син не переплюнув.

А минулої суботи Ахмата одружили. Хто наречена — не повідомляється. Так само, як і не повідомляється, чому весілля відбулося до його повноліття, що буде лише у листопаді цього року. Бо ж за розпорядженням самого кадирова (рамзана) до 18 років одружуватися в Чечні можна лише за надзвичайних обставин. Хіба що ці обставини — небезпека для життя рамзана. Чутки про можливе отруєння рамзана кадирова на тлі інформації про підкилимну боротьбу за владу в росії сприймаються як досить достовірні. Тим більше, що його проблеми з нирками настільки серйозні, що рамзан навіть не приїхав на виступ путіна перед федеральними зборами.

На честь весілля спадкоємця престолу сто пар молодят Чечні, що одружувалися в цей же день, отримали по сто тисяч рублів, їм компенсували видатки на авто та плаття наречених. Щоправда, цим молодятам, як і решті жителів Чечні, довелось триматися подалі від маршруту кортежу кадирових. Для сотні дорогих автівок (Bugatti, Rolls-Royce, Mercedes-AMG тощо) у супроводі десятка поліцейських Mercedes-Benz E-Class були перекриті дороги, а місцевим жителям порадили не виходити з дому. І категорично заборонили фотографувати та знімати кортеж на відео. Хоча запрошений на весілля Тіматі зробив-таки невелике відео із своєї автівки, що їхала в тому ж кортежі.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», фсб залякує кадирова: був отруєний його друг і довірена особа Апти Алаудінов, командир підрозділу «Ахмат» (на жаль — поки що не смертельно).

На фото в заголовку Ахмат Кадиров з путіним

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