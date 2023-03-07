Справи геть кепські: російські солдати йдуть у бій проти ЗСУ з лопатами

Москва посилає своїх солдатів в атаку з лопатами, стверджує британське Міністерство оборони. Їх використання є ознакою жорстокого ближнього бою.

На думку британських військових експертів, нестача зброї та боєприпасів з російського боку призводить до дивних наслідків у війні в Україні. Як пише Міністерство оборони Великобританії, москва, ймовірно, використовує в ближньому бою звичайні польові лопати. Підставою для цього стали заяви російських резервістів, яких нібито відправили атакувати оточену українську базу лише з «вогнепальною зброєю та лопатами».

За словами британців, польова лопата MPL-50, яка широко використовується російськими збройними силами й фактично є інструментом для окопування, стала предметом міфу в росії. Її використання в бою є ознакою жорстокого й технічно нескладного рукопашного бою, який, за останніми даними, стає все частішим в Україні. Ймовірно, це пов'язано з тим, що росія хоче продовжувати здійснювати атаки, попри нестачу боєприпасів.

Від початку російської агресії проти України Міністерство оборони Великої Британії публікує щоденні зведення про перебіг війни проти України, посилаючись на дані розвідки.

Нещодавно міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав українських солдатів на англійській військовій базі та спрямував їх до Криму, сказавши: «Crimea that way».

Читайте також: Великобританія обіцяє 10 мільйонів фунтів стерлінгів на відновлення залізничної інфраструктури України

690

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram