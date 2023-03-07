«Скоро побачимо реальні вироки»: адвокат про наслідки зйомки вручення повісток

Новину про використання представниками військових комісаріатів бодікамер під час вручення повісток українці не сприйняли серйозно, мовляв, відсутня нормативна база, неправомірне застосування, не буде доказом. Але це помилка, вважає адвокат Роман Сімутін.

«Під час спільного патрулювання поліції та представників ТЦК останні вручають вам повістку, ви її отримали або відмовилися та у визначений час до військкомату не з’явилися, вважаючи, що не доведуть, минеться. Але ви забули важливу деталь: все зафіксувала бодікамера поліціянта. Чи буде таке відео доказом? Однозначно. Бо доказами являються будь-які дані, на підставі яких встановлюється наявність або відсутність певного факту. І використання бодікамер поліцією чітко регламентовано. Думаєте, а як же те відео потрапить до ТЦК СП? Дуже просто: на їхній запит».

В результаті, додає адвокат, працівник ТЦК складе протокол та долучить відео, військкомат винесе постанову та притягне до адміністративної відповідальності за ухилення від військового обліку зі штрафом у 3400 грн.

«Після повторного вручення повістки й неприбуття до військкомату без поважних причин щодо вас відкриють кримінальне переслідування за ухилення від мобілізації, де одним з основних доказів буде відео. І незабаром ми побачимо реальні вироки. Завдяки ключовому відеодоказу з камери поліціянта», — додав адвокат.

Раніше майор ЗСУ Олександр Мельничук розповів, що робити, коли повістку видали на вулиці людині, яка стоїть на обліку у територіальному центрі комплектування в іншому місті, районі чи області.

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