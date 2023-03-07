Чудове «перезавантаження» метаболізму: дієтологиня радить раз на 10 днів повністю відмовлятись від м’яса

Раціон має бути збалансованим, багатокомпонентним та різноманітним. В ідеалі використовувати поради ВООЗ та інших міжнародних інституцій в його складанні, або користуватися «Методом тарілки здорового харчування». Проте для чудового вигляду, радить дієтологиня Катерина Черкаська, можна проводити безпечні експерименти. Вона раз на тиждень або один раз на 10 днів робить собі «День без м’яса». Обирає для себе різні каші з овочами, теплі салати, рагу, фрукти.

«День без м’яса» — це покращення роботи ШКТ за рахунок величезної кількості клітковини, зменшення вісцерального жиру, збільшення вітамінів та антиоксидантів, «перезавантаження» метаболізму, профілактика закрепів. Раціон цього дня повинен бути максимально поживний, тому обов’язково основні прийоми їжі з кашею. Поєднуємо каші з овочами, фруктами та грибами. Обов’язково вживаємо достатню кількість рідини. Овочі можуть викликати набряки, тому не зловживаємо сіллю, консервованими та гострими овочами. Для різноманіття і поповнення білка — введіть в раціон бобові. Додавайте улюблені спеції та мед. Їжте 4 рази на день з інтервалами від 3 до 4 годин".

Після такого «безм'ясного» дня Катерина Черкаська відчуває легкість і прилив енергії. Важливо не зловживати такими днями, адже нашому організму дуже важливо вживати їжу тваринного походження.

«М’ясо, риба, морепродукти, яйця — важлива складова раціону. Ці продукти містять вітаміни, мінерали, амінокислоти, яких на жаль, немає у достатній кількості в продуктах рослинного походження. Один день без м’яса — допустимий експеримент, який не нашкодить вам. І взагалі, у раціоні людини, яка хоче бути здоровою, стрункою і гарно виглядати, завжди повинні переважати овочі та фрукти. Тому експериментуйте з розумом і завжди дбайте про себе».

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про таку проблему — «Мало їм, але вага не зменшується, а навіть зростає»: дієтологиня розповіла, чому так відбувається.

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