«Мало їм, але вага не зменшується, а навіть зростає»: дієтологиня розповіла, чому так відбувається

Щоб виглядати добре, люди починають худнути. Більшість сідає на якусь новомодну дієту або різко обмежує споживання жирів чи вуглеводів. Але замість втрати кілограмів маємо ще й зростання ваги. Дієтологиня Катерина Євтушенко пояснила цю проблему.

«Є кілька причин, чому вага не знижується. Головна — зміна метаболізму при обмеженому харчуванні. Коли людина сидить на „голодній“ дієті, то калорійність споживаної нею їжі низька, створюється дефіцит калорій. Організм не може повноцінно функціювати і сприймає дефіцит речовин як аварійний стан, стрес. Під час стресу від нестачі їжі в корі надниркових залоз виробляється гормон кортизол, який викликає, по-перше, розпад м'язової тканини (м'язи „горять“), а по-друге, затримку води в організмі. А це вже впливає на якість тіла! Крім того, при нестачі їжі падає активність гормонів щитовидної залози. Сповільнюється швидкість метаболізму, і організм починає запасати енергію у вигляді жиру».

За словами фахівчині, при харчуванні на 800−1000 калорій буде постійне відчуття голоду, в результаті чого чекає зрив і переїдання! І скинуті кілограми швидко повертаються, а іноді додається ще пара зверху.

«Така ж картина буде, якщо сильно обмежувати складні вуглеводи і жири! — пояснює Катерина Євтушенко. - Організм не отримує потрібну енергію, і ввечері з'являється сильне відчуття голоду та бажання з'їсти ласощі, швидкі вуглеводи, щоб швидко отримати енергію. До того ж при дефіциті харчування організм отримує недостатньо жирів (через калорійність багато хто прибирає жири з раціону), тому погіршується стан шкіри, починає випадати волосся, а також можуть виникнути порушення гормонального фону, нерегулярні місячні, та в майбутньому схуднути буде набагато складніше! Щоб не порушити метаболізм, корисніше і ефективніше харчуватися збалансовано з достатньою кількістю жирів, вуглеводів, білків і калорій. Не потрібно мучити свій організм. Мало їсти — не означає швидше схуднути! Так, короткочасний результат буде, але потім втрачені кілограми швидко повернуться! Тому, щоб нормалізувати свою вагу, треба їсти. Правильно їсти».

Для тих, хто худне, пропонується декілька страв. Наприклад, дієтологиня Катерина Черкаська поділилася рецептом салата з куркою, буряком та кус-кусом. Кулінарка Мирослава Крутій пропонує приготувати салат із серця з ароматною заправкою.

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