У росії розгортається демографічна трагедія. За останні три роки країна втратила приблизно на 2 мільйони людей більше, ніж зазвичай, внаслідок війни, хвороб та еміграції. Очікувана тривалість життя російських чоловіків у віці 15 років скоротилася майже на п'ять років, до такого ж рівня, як на Гаїті. Кількість росіян, народжених у квітні 2022 року, була не більшою, ніж у місяці гітлерівської окупації. А оскільки так багато чоловіків призовного віку загинули або перебувають у вигнанні, кількість жінок перевищує кількість чоловіків щонайменше на 10 мільйонів, пише видання The Economist.

Війна не є єдиною чи навіть головною причиною цих негараздів, але вона погіршила їх. За західними оцінками, 175 000−200 000 російських солдатів були вбиті або поранені за минулий рік. Десь від 500 000 до 1 мільйона переважно молодих, освічених людей уникли м'ясорубки, втікши за кордон. Навіть якби росія не мала інших демографічних проблем, втрата такої кількості людей за такий короткий час була б болючою. Наразі ж втрати від війни лягають ще більшим тягарем на скорочуване, хворе населення. росія, можливо, входить у фатальну петлю демографічного спаду.

Коріння російської кризи сягає 30-річної давнини. Країна досягла піку чисельності населення в 1994 році — 149 мільйонів осіб. Відтоді загальна кількість населення зигзагоподібно знижувалася. У 2021 році вона становила 145 мільйонів. Згідно з прогнозами ООН за умови збереження нинішніх тенденцій через 50 років ця цифра може становити лише 120 мільйонів. Це зробить росію 15-ю за чисельністю населення країною світу, порівняно з шостою у 1995 році.

Якщо додати смертність від пандемії до жертв війни і втечі від мобілізації, то росія втратила від 1,9 до 2,8 млн осіб у 2020−23 роках на додачу до свого звичайного демографічного погіршення. Це було б навіть гірше, ніж на катастрофічному початку 2000-х років, коли населення скорочувалося приблизно на півмільйона на рік.

Вплив демографічних змін часто є комплексним, як показує російська військова мобілізація, пише видання. Зменшення кількості етнічних росіян призовного віку (який підвищується з 18−27 до 21−30 років) ускладнить для військових проведення чергового весняного призову, який починається у квітні. Це також, ймовірно, завадить планам збільшити чисельність збройних сил на 350 000 осіб протягом наступних трьох років. З іншого боку, немає жодних ознак того, що в росії закінчуються молоді люди, яких можна приносити в жертву війні.

У жовтні уряд заявив, що досяг своєї мети — призвати 300 000 додаткових солдатів для посилення окупації. Незважаючи на такі ускладнення, загальний ефект демографічного спаду буде полягати в тому, що росія глибоко і назавжди зміниться на гірше. Більшості країн, які зазнали падіння чисельності населення, вдалося уникнути великих соціальних потрясінь. росія може бути іншою. Її населення скорочується надзвичайно швидко і до середини століття може зменшитися до 130 млн осіб.

Демографічна петля приреченості не зменшила жагу путіна до завоювань. Але вона робить росію меншою, гірше освіченою і біднішою країною, з якої тікає молодь і де чоловіки помирають у 60 років. Вторгнення стало людською катастрофою.

Нагадаємо точку зору виконавчого директора Українського інституту майбутнього Віктора Андрусіва: «Думаю, китайці вирішать з’їсти росію, яка вже сьогодні лягає під них повністю. Все це станеться у цьому році».

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