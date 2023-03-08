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Секс-символ українського кіно вирішив звернутися до чоловіків з нагоди 8 Березня

12:19 8 березня 2023
Тарас Цимбалюк

Зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк у Міжнародний жіночий день показав кохану жінку та звернувся до чоловіків.

«Можна відміняти восьме березня… можна переносити це свято… Але кожна жінка — це окраса людства, і це потрібно пам’ятати щодня. Бережіть своїх жінок! Саме вони роблять нас справжніми чоловіками! На фото — моя ❤️», — написав він у Instagram та показав фото з коханою — Світланою Готочкіною, яку він «розсекретив» наприкінці минулого року.

Фото зі сторінки Цимбалюка

Нагадаємо, що Тарас Цимбалюк розповідав, що їхні зі Світланою стосунки розпочалися із спілкування у соцмережах.

Це сталося за півроку після його розлучення з Тіною — пара була разом чотири роки.

Фото з Instagram

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