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Доходи росії від продажу нафти і газу, вочевидь, скоротяться, — ЗМІ

21:00 9 березня 2023
нафтовишки

Доходи росії від продажу нафти і газу, очевидно, впали майже наполовину в лютому. Про це повідомляє американське видання Bloomberg, посилаючись на заяву російського Міністерства фінансів. За підрахунками видання, податкові надходження від нафтопродуктів впали на 48% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. У лютому держава заробила 6,9 мільярда доларів США від продажу нафти.

Згідно зі звітом, причиною падіння є обмеження цін, запроваджене Великою сімкою, яке значно ускладнює для росії експорт сирої нафти. Крім того, з початку грудня діє перша частина нафтового ембарго ЄС проти росії. Це правда, що компанії в росії відповідають за експорт. Однак Кремль серед іншого отримує прибутки від податків, що стягуються з експорту.

Доходи країни-окупантки від продажу газу також різко впали: у порівнянні з попереднім місяцем, доходи від продажу газу знизились на 42%. Доходи Газпрому від експортного мита на газ впали на 81%, йдеться у звіті.

Нагадаємо, росія припинила експорт трубопровідного газу через газопровід «Північний потік-1» влітку 2022 року.

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