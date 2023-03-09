У Чехії вкрали жеребця кадирова

У вівторок, 7 березня, чеські ЗМІ повідомили про крадіжку скакового коня в Празі. Злочин було скоєно вночі 5 березня. Цю новину одразу ж підхопили багато західних видань. Чому раптом виник такий інтерес до конокрадства? Виявляється, скакун належить рамзану кадирову. І глава Чечні особисто підтвердив це.

Крім того, кінь на прізвисько Зазу непростий. Кадиров купив скакуна в Дубаї 2011 року за чималі гроші і не пошкодував. Зазу прийшов другим на скачках у Сінгапурі та Стамбулі. Потім посів третє місце на скачках у Баден-Бадені, Німеччина. Але ці призові глава Чечні вже отримати не зміг, оскільки потрапив під санкції Євросоюзу.

Зазу через санкції опинився в Празі разом зі ще чотирма жеребцями Кадирова. Це сталося у 2017 році. Тоді чеські ЗМІ повідомляли, що вартість усіх п'яти скакунів становить приблизно 6 млн доларів.

Однак тепер західні газети стверджують, що тільки Зазу коштує щонайменше 10 млн доларів, оскільки кінь посідав призові місця.

Нагадаємо, що рамзан кадиров одружив неповнолітнього сина: подейкують, готує того очолити Чечню поки ще живий.

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