38.07 / 38.78 39.93 / 40.78
Київ: +12
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Лікування йде за планом: Верка Сердючка відновлює гастрольний тур

16:30 9 березня 2023
Андрій Данилко із командою

Популярний артист Андрій Данилко, який озвучив умови свого виступу у Хабаровську, переніс свої гастролі Європою. Нагадаємо, великі концерти Верки Сердючки у Європі стартували на початку 2023 року. Під час виступу у Іспанії у Андрія почалися проблеми зі зв’язками і командою артиста було прийнято рішення про припинення гастролей.

«У Андрія Данилка на тлі ларингіту, стався крововилив у голосову зв'язку, — повідомили продюсери у соціальній мережі. — Це небезпечний стан, який потребує серйозного лікування та повного голосового спокою протягом кількох тижнів».

У зв'язку з цим, менеджмент артиста за вказівкою лікарів зрушив Європейський тур на два місяці.

Відомо, що після Європи Андрій мав поїхати з виступами до Північної Америки. Напередодні гастролей продюсери повідомили, що «лікування йде за планом».

«Ми вже не можемо дочекатись зустрічі з вами!» — наголосив менеджмент артиста і нагадав, що у квітні тур розпочнеться з концерту в Маями. Вже після нього Данилко повернеться до Європи і проведе скасовані концерти.

Шанувальники артиста побажали йому здоров’я та запросили на виступи у свої міста.

«Коли звільнять Каховку, чекаємо на вас з концертом!» — написали Андрію.

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» актриса Антонина Хижняк розповіла про найстрашніші дні під час війни.

267

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Рибам — шанс змінити життя, Стрільцям — підйом кар’єрними сходами, Ракам — везіння у справах: гороскоп на 9 березня

лампа

Тариф на електроенергію зросте: коли й кому доведеться платити більше

військовий

Чи можуть мобілізувати людину, в якої родич має інвалідність: адвокат назвав умови

гаманець

Що потрібно тримати у гаманці для того, щоб залучити чи зберегти багатство

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту