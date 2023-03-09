Лікування йде за планом: Верка Сердючка відновлює гастрольний тур

Популярний артист Андрій Данилко, який озвучив умови свого виступу у Хабаровську, переніс свої гастролі Європою. Нагадаємо, великі концерти Верки Сердючки у Європі стартували на початку 2023 року. Під час виступу у Іспанії у Андрія почалися проблеми зі зв’язками і командою артиста було прийнято рішення про припинення гастролей.

«У Андрія Данилка на тлі ларингіту, стався крововилив у голосову зв'язку, — повідомили продюсери у соціальній мережі. — Це небезпечний стан, який потребує серйозного лікування та повного голосового спокою протягом кількох тижнів».

У зв'язку з цим, менеджмент артиста за вказівкою лікарів зрушив Європейський тур на два місяці.

Відомо, що після Європи Андрій мав поїхати з виступами до Північної Америки. Напередодні гастролей продюсери повідомили, що «лікування йде за планом».

«Ми вже не можемо дочекатись зустрічі з вами!» — наголосив менеджмент артиста і нагадав, що у квітні тур розпочнеться з концерту в Маями. Вже після нього Данилко повернеться до Європи і проведе скасовані концерти.

Шанувальники артиста побажали йому здоров’я та запросили на виступи у свої міста.

«Коли звільнять Каховку, чекаємо на вас з концертом!» — написали Андрію.

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