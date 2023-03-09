Що потрібно зробити, щоб грошове дерево зацвіло, а в домі з’явилися гроші: 5 основних правил догляду

Як відомо, щоб кімнатні квіти були зеленими, добре розвивалися, їм необхідне підживлення. Це стосується навіть таких невибагливих рослин як сукуленти, одним з яких є крассула або товстянка.

Крассула, яку ще називають грошове дерево, дуже популярна серед квітникарів.

Впізнати рослину можна по деревоподібному стовбуру та товстих глянцевих листочках. Рослина має яскравий зелений колір, але мало хто знає, що крассула може радувати своїх господарів маленькими білими або рожевими квіточками.

Що ж потрібно робити для того, щоб на рослині з'явилися квітки?

Насамперед варто пересаджувати рослину в міру зростання її крони. Як тільки ви помітили, що товстянці стало тісно, разом з земляною грудкою відправте її у просторіший горщик, додавши в нього свіжий ґрунт.

Подбайте про те, щоб у грошового дерева був доступ до сонячного світла. Але у яскравий сонячний день краще прибрати вазон з вікна, що виходить на південь, щоб уникнути опіків.

З поливами переборщувати не варто — достатньо 1−2 рази на тиждень зволожувати землю в горщику влітку та 1 раз на місяць — взимку.

Щоб товстянка зацвіла, варто періодично «частувати» її мінеральними комплексами, до складу яких входить фосфор, азот, калій, кальцій та інші потрібні рослині елементи.

Щоб рослина відчувала себе комфортно, необхідно подбати про підтримку певного температурного режиму.

На літо крассулу дозволяється виносити на балкон, а восени та взимку температуру в приміщенні, де мешкає грошове дерево, варто знизити до +12-+15 градусів.

Раніше ми писали, які шість кімнатних рослин у 2023 році притягнуть гроші в дім.

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