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Кабачковий рулет з лососем і шпинатом: рецепт Валі Саєнко для тих, хто «скучив за легкою їжею та свіжим овочіам»

15:17 10 березня 2023
Рулет з кабачків

Шеф-кухар Валя Саєнко, яка раніше поділилася рецептом смачного сніданка — оладок з яблуком та бананом, запропонувала фоловерам приготувати рулет із кабачка.

«Рецепт для тих, хто вже дуже сумує за легкою їжею та овочами. За свіжими овочами з ринку та хрумким салатом. Ще трішки і весна набере обертів і майже всі рецепти будуть „зелені“. Все як я люблю. А цей рулет буде як прекрасним сніданком, так і закускою. Яку можна буде готувати починаючи з перших днів весни і доти, доки не закінчаться кабачки», — пише вона у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Кабачки — 2 шт. (на виході після натирання і віджимання вологи має бути 350 г);
  • Яйця — 3 шт.;
  • Борошно — 30 г;
  • Сіль, перець, часник.


Для начинки:

  • Крем-сир — 150 г;
  • Лосось слабої солі — 150 г;
  • Шпинат.

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Приготування:⠀

  • Кабачки натерти на тертці — частину дрібно, частину — більшими шматочками. Віджати вологу через рушник — маса має бути досить сухою.
  • Додати яйця, улюблені спеції, часник та борошно. Замісити тісто та викласти на на деко з пергаментом, зробивши прямокутник з товщиною коржа до 0,5 см. Запікати при 180 градусах 20−25 хвилин. Дати трохи охолонути. ⠀
  • Крем-сиром, який треба дістати з холодильнику перед приготуванням (так він буде краще мазатися), змащуємо корж, викладаємо шпинат і лосось та загортаємо.
  • Розрізати можна одразу, але краще дати рулету трішки стабілізуватися.


За словами Валі Саєнко, для цього рулету можно вибрати будь-яку начинку, яка вам до вподоби.

Раніше кулінарка розповіла, як приготувати «ледачий» «Наполеон» з тістом філо.

Фото — скріншот

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