«Імпровізуйте, буде смачно!»: простий рецепт «ледачого наполеону» від Валі Саєнко

Шеф-кухар Валя Саєнко, яка раніше поділилася «швидким» рецептом сирного печива, розповіла, як без особливих зусиль можна приготувати «ледачий» торт «Наполеон».

Такий рецепт вона називає одним із найлегших. «Важко назвати цей торт „Наполеоном“, але заварний крем у складі є, хрумкі коржики теж присутні. Крем можна міняти за бажанням. Імпровізуйте, буде дуже смачно!» — радить вона.

⠀

Інгредієнти: Тісто філо — 400 г;

Масло вершкове розтоплене — 150 г; ⠀

Для крему: Молоко — 500 г;

Яйця — 2 шт.;

Цукор — 150 г;

Крохмаль кукурудзяний — 30 г;

Вершкове масло — 75 г;

Маскарпоне — 250 г;

Ванільний цукор.

Приготування:

⠀

Тісто скручуємо і нарізаємо смугами, викладаємо на лист з пергаментом, поливаємо розтопленим вершковим маслом і запікаємо при 180 градусах до рум'яності. Повинно вийти три коржі. Шеф-кухар рекомендує розкладати тісто відразу під розмір тарілки, на якій потім збиратиметься торт.⠀

Для крему молоко ставимо на вогонь. Змішуємо окремо: яйця, цукор та крохмаль. Як тільки молоко починаєте закипати, вливаємо яєчну суміш і інтенсивно помішуємо віночком. До загустіння. Знімаємо з вогню, додаємо олію та ванільний цукор. Даємо добре охолонути. Після охолодження можна накрити плівкою та поставити в холодильник до повної стабілізації.

В охолоджений крем додаємо маскарпоні та збиваємо міксером. ⠀

Обережно перемазуємо ніжні та крихкі коржики, присипаємо пудрою.

⠀

«Мені подобається, коли торт хрумкий, тому перемазую його кремом перед подачею, — ділиться своїми секретами шеф-кухар. — Перед запіканням тісто можна посипати мигдалем або корицею».

Раніше своїм рецептом «Наполеона» поділилася кулінарка Таїса Ланова з Вінницької області, яка готує його з безе та вишнями.

Фото — скріншот

183

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram