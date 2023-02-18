«Класний сніданок, особливо коли хочеться смачненького»: оладки з фруктами і без грама цукру від шеф-кухаря Валі Саєнко
Шеф-кухар Валя Саєнко, яка раніше розповіла, як без особливих зусиль можна приготувати «ледачий» торт «Наполеон», поділилася рецептом смачного сніданка — оладок з яблуком та бананом.
«Класний сніданок, особливо коли хочеться солоденького та смачненького. А ще можна нагодувати діток, бо зовсім без цукру», — пише вона у соцмережах.
Інгредієнти (на 8 невеличких оладок):
- Яблуко — 1 шт.;
- Банан — 1 шт.;
- Яйце — 1 шт.;
- Розпушувач — 1 ч. л.;
- Кориця;
- Борошно — 3−4 ст. л.
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Приготування:
- Яблуко натираємо на велику тертку.
- Банан розминаємо виделкою, додаємо розпушувач.
- Яблуко трішки віджимаємо і додаємо до банану.
- Додаємо яйце, борошно і корицю. Маса має бути густа і «повітряна», як на звичайні оладки.
- Смажимо на середньому вогні до рум'яності.
- Подаємо зі сметанкою, медом чи варенням.
Раніше фудблогерка Вікторія Ісаєнко поділилася рецептом оладок на кефірі, які виходять пухкенькимиі, повітряними та ніжними всередині.
Фото — скріншот168
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