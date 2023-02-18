39.38 / 40.01 41.69 / 42.51
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Класний сніданок, особливо коли хочеться смачненького»: оладки з фруктами і без грама цукру від шеф-кухаря Валі Саєнко

15:29 18 лютого 2023
Оладки

Шеф-кухар Валя Саєнко, яка раніше розповіла, як без особливих зусиль можна приготувати «ледачий» торт «Наполеон», поділилася рецептом смачного сніданка — оладок з яблуком та бананом.

«Класний сніданок, особливо коли хочеться солоденького та смачненького. А ще можна нагодувати діток, бо зовсім без цукру», — пише вона у соцмережах.

Інгредієнти (на 8 невеличких оладок):

  • Яблуко — 1 шт.;
  • Банан — 1 шт.;
  • Яйце — 1 шт.;
  • Розпушувач — 1 ч. л.;
  • Кориця;
  • Борошно — 3−4 ст. л.

Читайте також: Оладки без борошна: друзі будуть у захваті від вашого рецепту

Приготування:

  • Яблуко натираємо на велику тертку.
  • Банан розминаємо виделкою, додаємо розпушувач.
  • Яблуко трішки віджимаємо і додаємо до банану.
  • Додаємо яйце, борошно і корицю. Маса має бути густа і «повітряна», як на звичайні оладки.
  • Смажимо на середньому вогні до рум'яності.
  • Подаємо зі сметанкою, медом чи варенням.

Раніше фудблогерка Вікторія Ісаєнко поділилася рецептом оладок на кефірі, які виходять пухкенькимиі, повітряними та ніжними всередині.

Фото — скріншот

168

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Владислав Губар

«На вечерю давали „делікатес“ — немите варене картопляне лушпиння, перемішане з якоюсь незрозумілою рибою»: розповідь про перебування в російському полоні

Пенсійне посвідчення

Індексація пенсій: кому не варто чекати підвищення суми виплат

Гривні

Чотири категорії пенсіонерів отримуватимуть додаткові виплати у 2023 році: кому та скільки доплатять

Володимир Мінєєв

Хоче стати «хорошим руським» слідом за братом: титулований російський боєць ММА приїхав до України на війну (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту