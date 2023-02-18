«Класний сніданок, особливо коли хочеться смачненького»: оладки з фруктами і без грама цукру від шеф-кухаря Валі Саєнко

Шеф-кухар Валя Саєнко, яка раніше розповіла, як без особливих зусиль можна приготувати «ледачий» торт «Наполеон», поділилася рецептом смачного сніданка — оладок з яблуком та бананом.

«Класний сніданок, особливо коли хочеться солоденького та смачненького. А ще можна нагодувати діток, бо зовсім без цукру», — пише вона у соцмережах.

Інгредієнти (на 8 невеличких оладок): Яблуко — 1 шт.;

Банан — 1 шт.;

Яйце — 1 шт.;

Розпушувач — 1 ч. л.;

Кориця;

Борошно — 3−4 ст. л.

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Приготування: Яблуко натираємо на велику тертку.

Банан розминаємо виделкою, додаємо розпушувач.

Яблуко трішки віджимаємо і додаємо до банану.

Додаємо яйце, борошно і корицю. Маса має бути густа і «повітряна», як на звичайні оладки.

Смажимо на середньому вогні до рум'яності.

Подаємо зі сметанкою, медом чи варенням.

Раніше фудблогерка Вікторія Ісаєнко поділилася рецептом оладок на кефірі, які виходять пухкенькимиі, повітряними та ніжними всередині.

Фото — скріншот

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