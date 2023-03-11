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Суспільство та люди

Ситуація не безнадійна: у Нафтогазі пояснили, що робити, коли клієнт сплатив «не туди»

11:30 11 березня 2023
Рахунок за спожитий газ

Іноді при оплаті рахунків за спожитий газ абонент може не вказати номер особового рахунку, переплутати цифри у ньому або ж взагалі внести кошти на чужий рахунок. Проте помилку можна виправити, запевняють у НАК «Нафтогаз України».

Для цього треба передати чек з помилковою оплатою до компанії одним зі зручних для себе способів — зробивши чітке фото та надішлавши його у Facebook Messenger або ж на електронну пошту [email protected] Також друкований чек можна відправити поштою на адресу: 25009, м. Кропивницький, отримувач ТОВ ГК «Нафтогаз України».

Щоб оплата зараховувалася за призначенням, завжди вказуйте номер особового рахунку в Нафтогазі, — наголошує газопостачальник.

Як відомо, при оплаті послуг «Нафтогазу» клієнти компанії мають можливість отримати знижку у розмірі 1% — але тільки в тому випадку, якщо сплатять свій рахунок до 15 числа. При цьому знижку можна використовувати наступного місяця.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили, чому у місті тариф на доставку газу нижчий, ніж у селах, і чи споживач може на нього впливати.

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