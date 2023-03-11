Мало їм, проте не худну: названо психологічні причини набору зайвої ваги жінками

Найпопулярнішою відповіддю на часте запитання в інтернеті «Як схуднути» є банальна «Менше їсти». Проте це не завжди допомагає, адже дієтологи знають, що тільки виявивши справжню причину зайвої ваги, можна вирішити проблему кардинально, не знущаючись над собою за допомогою нелюдських обмежень.

Як це зробити, розповіла психолог Марія Горшкова.

Чому з’являється зайва вага

Однією з найчастіших причин набору і утримання ваги є невротичний конфлікт (постійна боротьба з самим собою). Коли хочеться одного, а потрібно робити інше, або з якихось причин бажаного досягти складно. В цьому випадку справжні бажання можуть бути витіснені — не усвідомлювані. І конфлікт розігрується як би на поверхні, легалізувавшись через їжу (хочу їсти — їм — караю себе, тому що не можна було їсти).

Ще одна з дуже частих причин зайвої ваги — батьківські установки. Якщо в родині існував культ їжі, якщо веселі свята і увага дорослих у дитини асоціювалося виключно зі смачною їжею, то в дорослому віці вона буде так давати собі любов, увагу і радість — через їжу.

Сюди ж належить похвала батьків, якщо дитина все з’їла і просить добавки. Так засвоюється зв’язка «багато їм — я хороший — мене люблять». У безлічі людей сформувалася звичка «заїдати» негативні емоції, часом не усвідомлюючи їх, оскільки мама годувала малюка, як тільки він починав плакати. Або давала щось смачненьке на втіху дитині, коли вона підросла, часто не спробувавши розібратися, що її засмутило.

Одна з дуже поширених установок, які дитина чує змалку: «У нас в родині всі повні. Винні гени». І людина неусвідомлено формує себе за образом і подобою близьких, щоб залишатися частиною сім’ї, частиною своєї родини. Причиною зайвої ваги у дівчаток нерідко буває солідаризація з мамою, несвідома спроба не бути стрункішою за маму, щоб мама не розлюбила.

Поширеною глибинною причиною зайвої ваги є і страх голоду, який переданий нам нашими рідними, які пережили війну або голод. Тут відбувалася як психогенетична передача, так і інтроціювання (включення в свій внутрішній світ чужих поглядів і переконань).

Як стосунки впливають на появу зайвої ваги

У разі, якщо у жінки існує несвідомий страх стосунків з чоловіками або заміжжя (неодноразовий негативний досвід стосунків — свій або старших жінок в сім’ї, про що дівчинка знала з дитинства), повнота також може бути захисним щитом. Сюди відносять сімейні установки про те, що «всі мужики — козли», «з хлопцями дружать тільки малолітні повії», погрози: «принесеш в подолі — уб’ю» і багато іншого.

У людей, які перебувають в довготривалих стосунках або в шлюбі, зайва вага може формуватися, якщо партнер надмірно ревнивий. Тоді це стає платою за спокійне життя: якщо є зайва вага, менше звертатимуть уваги. Однак тут буває й інший прихований мотив — насправді не зрадити чоловікові або дружині, особливо якщо такі думки виникають часто. Але існує строга внутрішня заборона на зраду.

Ще однією можливою причиною зайвої ваги може бути почуття внутрішньої порожнечі (найчастіше це наслідок витіснення в несвідоме великої кількості негативних емоцій в дитинстві). Тоді їжа буде тим, що наповнює, хоч і на дуже короткий час, і дозволяє притупити неприємне тривожне відчуття.

Також надмірна вага може бути наслідком психологічних травм самої людини або її близьких. Якщо вони зазнали сексуальних домагань або сексуального насильства, несвідома частина психіки може намагатися захистити їх від повторення такого страшного досвіду, роблячи «менш привабливими». З великою часткою ймовірності мама чи бабуся, які пережили подібний досвід, передадуть цей захист у вигляді зайвої ваги дочкам і онучкам.

Нагадаємо, відома фітнес-тренерка розповіла, як реально скинути зайву вагу, і, за її словами, фізичні навантаження тут далеко не головне.

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